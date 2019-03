L'humoriste Jérôme Daran est aussi chanteur.

Il est auteur, humoriste et acteur. Vous l’avez vu sur scène, aux côtés de Florence Foresti et au cinéma dans le film « Go Fast ». Aujourd’hui, Jérôme Daran concrétise une envie qu'il a depuis toujours : chanter. Son premier EP s’intitule "La vie d'en face", découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène".