Kimberose nous présente son premier album "Chapter One" !

Originaire de Londres, née Kimberly Kitson Mills d'un père anglais et d'une mère ghanéenne, elle est comparée à une autre diva anglaise, Amy Winehouse. Kimberose vit maintenant dans les Hauts-de-France, à Chantilly. Après la sortie d'un EP, elle est de retour dans la Nouvelle Scène avec son premier album, "Chapter One", et en tournée dans toute la France !