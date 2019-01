Laurie Darmon est de retour avec un nouvel EP, il s'appelle "Dévêtue".

Laurie Darmon a connu une double rupture à la fois professionnelle et sentimentale. Est-ce que ça l'a détruite ? Pas du tout ! Elle revient transformée, avec encore plus de créativité et d’enthousiasme. Son nouvel EP s'appelle "Dévêtue" et dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. Découvrons-la ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.