Ninon et Yohan forment le duo Le Caribou Volant. Ils nous présentent leur album.

Est-ce que vous savez qui sont les artistes qui aiment le plus la planète ? Ils s’appellent Ninon et Yohan et leurs passions dans la vie c'est la musique et l’écologie ! Ensemble ils forment le duo Le Caribou Volant et leur album s'appelle "Yapadam, l'écho logique"... On ne peut pas être plus explicite ! Découvrons ensemble leur univers dans "La Nouvelle Scène".