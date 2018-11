La Nouvelle Scène - Lenni-Kim

Le chanteur canadien Lenni-Kim vient nous présenter son premier album.

Lenni-Kim est un performer. Originaire de Montréal au Canada, il a été finaliste de l'émission "Danse avec les stars" et il joue dans le feuilleton "Demain vous appartient" sur TF1. Un de ses nombreux talents est aussi le chant. A seulement 17 ans, il sort "Les autres" son premier album et sa tournée de plus de cinquante dates affiche complet. Plus qu'un artiste, Lenni-Kim est un phénomène, découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.