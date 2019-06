Les Frangines nous présentent leur premier album.

Anne et Jacynthe sont amies et s'entendent comme des sœurs. C'est donc tout naturellement qu'elles ont choisi de s'appeler Les Frangines. Elles connaissent un succès fulgurant après avoir chanté en premier partie de Claudio Capéo et Trois Cafés Gourmands. Pour écrire les chansons de leur premier album elles ont travaillé avec Vianney, le résultat est à découvrir dans "La Nouvelle Scène".