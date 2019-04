Les Yeux d'la Tête sont de retour avec un nouvel album.

4 albums… 600 concerts dans 12 pays, 40 000 disques vendus… 5 millions de streams et 6,5 de vues sur internet ! Et pourtant… vous ne les connaissez probablement pas ! Découvrons Les Yeux d'la tête et leur nouvel album "Murcielago" dans "La Nouvelle Scène".