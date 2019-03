La Nouvelle Scène - Lou Doillon

Lou Doillon nous présente son nouvel album "Soliloquy".

Après un premier album double disque de platine, une Victoire de la musique de l’Artiste Féminine de l’année et un deuxième album disque d’or, elle présente le troisième intitulé « Soliloquy ». Elle est la fille du réalisateur Jacques Doillon et de l’actrice et chanteuse Jane Birkin. Elle est connue pour son franc-parler, pour ne rien lâcher ou encore pour son timbre de voix. Lou Doillon est l’invitée de "La Nouvelle Scène".