Louis Delort est de retour avec un nouvel album financé grâce aux internautes, il s'appelle "La folie des hommes".

C'est un rockeur, un chanteur, un compositeur, un finaliste, un amant, et je crois un humaniste aussi. Vous l’avez découvert dans la première édition de The Voice en 2012 et vous l’avez vu dans la comédie musicale « 1789, les amants de la Bastille ». Louis Delort présente aujourd’hui son deuxième album "La folie des hommes". Un disque engagé entièrement financé grâce aux soutiens des internautes. Découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.