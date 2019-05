Luke est de retour avec un nouvel album.

« Je me fou complètement de ce que j’ai fait avant et encore plus de ce que je ferai après ». Ça fait 20 ans que Luke fait de la musique et il sort son sixième album. Un album différent des précédents où il dévoile une nouvelle facette de lui-même. Découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène".