La Nouvelle Scène - Marianne Aya Omac

Marianne Aya Omac présente son nouvel album "Je reviens".

Marianne Aya Omac a passé 6 ans à chanter dans les rues de Montpellier, 300 jours par an. Depuis, elle a fait The Voice sur TF1, les premières parties de Maurane, Laurent Voulzy, Alain Souchon ou encore des Gypsy Kings et une tournée en Europe et aux US avec Joan Baez ! Surtout, elle a ce don rare et insolite de savoir imiter la trompette à la perfection avec sa bouche… Son nouvel album "Je reviens" est à découvrir dans "La Nouvelle Scène".