Vous l'avez découverte dans "The Voice Kids", Naya vient nous présenter "Ruby" son premier album.

Elle n'a que 18 ans et a déjà un parcours incroyable. Originaire de Libourne en Nouvelle Aquitaine, Naya a signé le tube de l'été avec "Girl on the moon". Découvrons son univers et sa personnalité pétillante dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.