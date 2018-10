Vous les avez découvert cet été avec leur premier single "Pour la fin du monde". Découvrons ensemble Philippine et Théo.

Philippine et Théo se sont rencontrés sur le plateau de The Voice et depuis ils ne se quittent plus. Leur point commun ? Leur passion pour les standards des années 70 et leur talent pour les remettre au goût du jour. Après "Pour la fin du monde", leur reprise de Gérard Palaprat, ils offrent une seconde jeunesse à "Il a neigé sur Yesterday" de Marie Laforêt ou à "Salut les amoureux" de Joe Dassin. Séquence nostalgie dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.