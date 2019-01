La Nouvelle Scène - Pi Ja Ma

La chanteuse Pi Ja Ma dévoile son univers atypique avec "Nice to meet U" son premier album.

Dans la vie, elle s'appelle Pauline et elle a 22 ans. Vous l'avez découvert il y a quatre ans dans "La Nouvelle Star". Elle est originaire du Sud de la France, du Vaucluse, d’Avignon. Et s’il y a une seule chose à retenir sur elle c’est qu’elle adore dormir ! Elle aime tellement ça que son nom de scène c’est Pi Ja Ma. On la découvre ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.