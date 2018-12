La Nouvelle Scène - The Pirouettes

Le duo The Pirouettes nous invitent à découvrir "Monopolis", leur nouvel album.

The Pirouettes sont originaires de Haute-Savoie… d’Annecy. Un garçon et une fille : Lui et elle : Léo et Vicky. Leur amour n’a d’égal que l’amour qu’ils ont pour la musique. Après un premier album qui nous avait rendu "Carément, carément" fans de leur univers, ils nous en dévoilent une autre facette avec "Monopolis" et ses nouvelles chansons. Elles sont à découvrir dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.