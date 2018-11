Quentin Vaesken nous présente son premier EP "Ici et maintenant".

Quentin Vaesken est originaire des Hauts-de-France, du Pas-de-Calais et plus précisément du Touquet. Sa vie artistique a commencé à 15 ans après avoir obtenu le brevet des collèges, ce qui correspond pour lui à l’achat de sa première guitare. Et depuis, la musique fait partie de sa vie ! Après un premier titre remarqué, il sort aujourd’hui son premier EP baptisé « Ici et maintenant ». Découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.