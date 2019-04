Robyn Bennett est de retour avec "Glow" son nouvel album.

Robyn Bennett est américaine et chante très jeune à Broadway. Elle tombe ensuite amoureuse de la France et de Paris, fait des études de lettre à la Sorbonne et joue dans la comédie musicale « Cabaret » aux Folies Bergères. Son troisième album s'appelle "Glow" et nous le découvrons ensemble dans "La Nouvelle Scène".