Derrière The Rodeo se cache Dorothée Hannequin et sa voix cristalline à découvrir dans un album entièrement en français.

The Rodeo n'en n'est pas à son premier essai. La chanteuse Dorothée Hannequin vient présenter son troisième album "Thérianthropie Paradis". Moins folk et uniquement en français, on découvre une voix qui n'est pas sans rappeler celle de France Gall ou de Lio. Découvrons son univers poétique et onirique dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.