La chanteuse israélienne Roni Alter nous présente son nouvel EP, en attendant l'album...

« Je suis née dans une maison de cinéma et de musique. Fille d’un père compositeur et cinéaste et d’une mère comédienne, sœur de metteure en scène, mon chemin était tracé comme une évidence, je serai musicienne. » Ces mots ce sont ceux de la chanteuse Roni Alter. Originaire de Tel Aviv , elle vit aujourd'hui à Paris. Musicalement, elle se nourrit de jazz, des grandes voix comme Billie Holiday ou Ella Fitzgerald, de l’inventivité des Beatles, de l’énergie de Beyonce ou encore de la ferveur de Barbara ! Découvrons son univers ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.