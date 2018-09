Sébastien Agius vient nous présenter son univers qu'il décline en quatre saison.

Après X Factor, Sébastien Agius a participé aux comédies musicales « 1789, les amants de la Bastille » et « Mozart, l’opéra Rock » et a prêté sa voix au personnage de Gabriel dans « La Famille Bélier ». Le chanteur qui a grandi sur l'île de la Réunion sort son nouvel album « Seasons of me »… en quatre saison. Après « Printemps » et « Eté », voici « Automne »… troisième saison de ce concept qui suit le cheminement d’un homme sur une année. Nous le découvrons ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.