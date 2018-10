Le groupe Septembre nous présente "Et si c'était à refaire" son premier album.

Septembre c'est quatre garçons : Benoît, Romain, Axel et Sylvain. A travers leur musique, ils représentent une nostalgie heureuse, entre la tristesse de la fin des vacances et la ferveur de la rentrée. Leurs chansons pop explorent l'amour dans tout ses états. Elles sont rassemblées sur leur premier album "Et si c'était à refaire". Découvrons les ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.