La Nouvelle Scène - STAFF

« Les rencontres d’Astaffort » ont donné naissance au collectif STAFF qui sort un premier album.

Bruno Guglielmi, Arthur Le Forestier et Valentin sont tous chanteurs et ont en commun d'avoir participé aux Rencontres d'Astaffort, les ateliers d'écritures organisés par Francis Cabrel. Pour la première fois, les artistes qui y ont participé se sont réunis en un collectif. Il s'appelle STAFF et le résultat de leur travail est à écouter sur le disque du même nom. 14 artistes pour 14 chansons. Découvrons les dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.