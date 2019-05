Talisco nous présente son nouvel album "Kings and Fools".

Talisco fait le tour du monde ! Vous écoutez sa musique tous les soirs sur France 2 parce qu’il signe le générique de la série « Un si grand Soleil ». Les plus grandes marques internationales font appel à lui pour illustrer leur publicité. Après une tournée de plus de 400 dates, il signe son 3ème album « Kings and Fools » à découvrir dans "La Nouvelle Scène".