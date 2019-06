Le chanteur Théophile nous présente ses premières chansons.

Théophile a seulement 26 ans et il a tout d’un grand Monsieur. Il vient d'Angers, il aime les proverbes, les poèmes ou encore la philosophie. Il fait les premières parties d’Arthur H, Gaël Faye, Gauvain Sers et très prochainement de Vanessa Paradis. Sa voix profonde et ses textes ciselés sont à découvrir dans "La Nouvelle Scène".