Thomas Monica nous présente son album "Le paradoxe de l'Utah".

Thomas Monica a remporté le concours « To be a rockstar » face à 800 guitaristes. Il a été invité à partager les Zéniths de Matthieu Chedid alias « M »qui dit de lui qu’il a le sens du look, des idées ou encore qu’il est charmant. Son univers est à découvrir dans "La Nouvelle Scène".