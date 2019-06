L'été est bel et bien là avec Tom Frager !

Après l’immense succès de "Lady Melody" avec 25 millions de vues sur internet et plus de 1500 lives à travers le monde entier, le surfer, musicien et chanteur Tom Frager est de retour avec un nouvel album. Il s'appelle "Au large des villes" et nous le découvrons ensemble dans "La Nouvelle Scène".