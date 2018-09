Vous avez découvert leur tube cet été, aujourd'hui le groupe Trois Cafés Gourmands vient nous présenter son premier album.

Trois Cafés Gourmands c'est trois potes qui ont déjà séduit plus de vingt millions de personnes avec leur tube "A nos souvenirs". Originaires du pays de Pompadour en Corrèze, Mylène, Jérémy et Sébastien font des chansons qui parlent de la vraie vie, des vraies gens, du temps qui passe et aussi de l’amour… Elles sont rassemblées dans leur premier album "Un air de rien" que nous découvrons ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.