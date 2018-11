Ycare est de retour avec un nouvel album. Il s'appelle "Adieu je t'aime".

Libanais d’origine, Sénégalais de naissance et français d’adoption, sa passion pour la musique est née après un accident qui l’a immobilisé alors qu’il était encore tout jeune. Des années plus tard il participe à l’émission "Nouvelle Star" et se met à écrire pour les plus grands artistes de la chanson française ! Aujourd'hui, Ycare est de retour avec un quatrième album écrit après une rupture. Il s'appelle "Adieu je t'aime" et nous le découvrons ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.