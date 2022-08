The String Breakers live sur la péniche France Bleu Loire Océan aux Rendez-vous de l'Erdre 2022

Une formation de cinq musiciens issus du meilleur de la scène nantaise et régionale évoluant dans un répertoire rendant hommage aux plus belles voix de la soul et du Rythm’n Blues: Donny Hattaway, Aretha Franklin, Big Mama Thornton…

Le chant envoûtant et généreux de Laurence Le Baccon porté par ses 4 amis musiciens, a déjà conquis de nombreux publics, amateurs et professionnels. Les String Breakers s’attachent au principe simple de se faire plaisir autour d’un répertoire original, où l’on retrouve leur goût du swing et du blues « old school » mais aussi l’énergie et le groove plus incisif de la soul et du funk.