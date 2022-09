Sea Of Mind, un groupe de power rock nantais à la maturité étonnante

Comment se démarquer quand on a pour influence Muse et les Foo Fighters? Les Nantais de Sea Of Mind ont bel et bien une personnalité à part.

C'est un trio power rock qui grimpe sur la Nouvelle Scène de France Bleu Loire Océan cette semaine!

Sea of Mind c'est Bastien au chant et à la basse, Gwenn au chant et à la guitare, et Bastoune à la batterie.

Bastoune, batteur de Sea Of Mind, dans les studios de France Bleu Loire Océan © Radio France - Jean-Jacques Lester

Ils ont sorti leur 1er EP début 2020, avec l’appui technique d’Adrian Bushby et de Ten Jensen (ingénieurs du son de Muse). Cet extrait de leur savoir faire a été très bien accueilli par la critique.

Retrouvez aussi leur reprise de "Little by Little" d'Oasis, en duo avec un autre feu follet de la scène nantaise, Gaume.

Dans leurs influences se côtoient aussi Queen, Pink Floyd ou encore les Foo Fighters. Alors prenez le temps de découvrir Sea Of Mind, au micro de Jean-Jacques Lester.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et pour les soutenir et suivre leur actualité, ca se passe sur Facebook.

La Nouvelle Scène, c'est un groupe par semaine, un morceau à découvrir chaque jour à 17h52, et l'intégrale avec interview le dimanche de 10h à 11h.