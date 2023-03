L'harmonisation des règles de pêche d'un département à l'autre

En matière de règles de pêche d'un département à un autre, on peut parler d'un certain manque d'harmonisation, ce qui complique la tâche des pêcheurs limitrophes

L’harmonisation des règles d’un département à l’autre, c'est le sujet qu'a choisit d'aborder Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime aujourd'hui avec les auditeurs de France Bleu la Rochelle

Bruno Garcia : Je me suis fait apostropher cette semaine par deux pêcheurs du département de la Charente qui me disaient que contrairement à leur département ils existent encore des réserves de pêche au niveau des ouvrages en Charente-Maritime. Selon eux il serait plus simple d’harmoniser toutes ces règles, au moins sur le fleuve Charente, pour que les obligations soient plus claires pour les pêcheurs.

Ils n’ont pas tout à fait tort ces deux Charentais ?

Je comprends qu’ils aient des difficultés à admettre ce manque d’harmonisation entre les deux départements mais concernant la Charente-Maritime une réflexion est en cours. Déjà sur le fleuve Charente depuis 2020 en aval du barrage de la Baine un assouplissement a vu le jour et vous pouvez pratiquer dans les 50 m en aval de l’ouvrage la pêche à une ligne en dehors de la période qui s’étend du 01 avril au 30 juin.

On peut expliquer cette interdiction ponctuelle ?

Nous avons sur ce fleuve des remontées importantes d’aloses. Ce poisson qui est un migrateur et qui remonte le fleuve Charente au printemps vient se reproduire sur ce secteur en particulier. Cette interdiction ponctuelle est destinée à protéger les aloses qui viennent se concentrer au pied de l’ouvrage pendant cette période, ce qui les rend plus vulnérables.

Pourquoi seulement une ligne ?

ça c’est la réglementation générale prévue par le code de l’Environnement. En aval des ouvrages et en l’absence de réserve de pêche, dans les 50 mètres vous ne pouvez pratiquer non seulement qu’à une seule ligne mais également pas d’engin dans les 200 mètres en aval. Cette restriction porte le nom d’interdiction permanente et s’applique partout que vous soyez sur le fleuve Charente, dans les canaux de marais ou ailleurs. Bon mais il y a quand même eu des efforts de faits entre les 2 départements pour harmoniser les règles. Je pense à la fourchette de capture pour le brochet.

Rappelez - nous en quoi consiste cette fenêtre de capture ?

Seuls les brochets dont la taille est comprise entre 60 et 80 cm peuvent être conservés. C’est une démarche expérimentale qui a été mise en place depuis le 01 janvier 2020 et qui concerne en effet uniquement le fleuve Charente. Alors pourquoi ? Des études sérieuses et récentes nous révèlent que les brochets dont la taille est supérieure à 80 cm sont les meilleurs reproducteurs. Ils ont la capacité d’étaler, dans le temps, leurs périodes de frai et c’est un avantage non-négligeable puisque toutes les bonnes conditions ne sont pas toujours réunies au moment où les femelles sont matures et on sait maintenant également que les alevins issus de géniteurs de grande taille vont afficher une croissance importante. Quand on connaît les difficultés rencontrées par l’espèce pour se reproduire il faut optimiser le potentiel géniteur. Vous le disiez ce sont des informations récentes. Jusque-là nos croyances basées également sur des études et des théories sérieuses mais ancestrales qui étaient totalement à l’opposé et on pensait que les brochets de + de 80 cm n’étaient pas de très bons géniteurs parce que trop âgés