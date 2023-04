L'ouverture du Brochet

C'est ce samedi que des centaines de passionnés se retrouvent pour l'ouverture de la pêche d'un des plus grands carnassiers de nos rivières Charentaises : le Brochet

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime attendais ce moment comme des centaines d'autre pêcheurs avec impatience ; L'ouverture ce 29 avril de la pêche du Brochet.

Bruno Garcia : L’avenir a été préparé pour pallier ls difficultés que rencontrent l’espèce, aménagement de zones de reproduction, déversements de milliers de brochetons. Merci aux associations pour le temps consacré à la chose et de leur rigueur.

Brochetons, ce qui suppose qu’ils n’ont pas atteint la taille réglementaire ?

3 et des fois 4 années sont nécessaires pour qu’ils atteignent 60 cm.

Avant toute chose, si vous nous le présentiez ce brochet :

En deux mots, c’est derrière le silure le plus grand carnassier d’eau douce, le record de France, si ma mémoire est bonne, le plus long mais pas forcément le plus lourd est de 1.40 m pour 16,7 kg dans le lac de Nantua département de l’Ain. Le record du poids est fixé à 19 kg 400. Il est filiforme ce brochet ce qui lui permet des accélérations spectaculaires, mais ce qui le caractérise surtout c’est sa gueule pourvue de 700 dents et en forme de bec de canard.

On va donc pouvoir pêcher le brochet à partir d’aujourd’hui ?

Déjà depuis à peu près deux heures puisque la pêche ouvrait ce matin dès 6h25.

On peut improviser une partie de pêche du brochet ?

ça suppose un minimum d’effort par rapport à la préparation bien sur mais il y a des pratiques, comme le leurre qui permettent de prendre du poisson tout de suite et pourquoi pas des gros.

On dit souvent aux innocents les mains pleines

Et on a tous les ans l’exemple de débutants en photo avec des poissons trophées.

Comment se présente cette ouverture ?

On va l’aborder d’une manière beaucoup plus sereine qu’il y a un an, on ne va pas dire que l’on a déjà oublié ce manque d’eau mais les conditions sont préférables à l’année dernière.

Et côté poissons ?

Côté poissons on ne peut que se réjouir, cet hiver a été exceptionnel pour la reproduction, les prairies submergées, indispensables à la fraie du brochet sont restées suffisamment longtemps en eau pour permettre aux alevins de regagner les cours d’eau principaux. Ils ne sont pas restés prisonniers des flaques comme trop souvent. Il va bien sur falloir attendre un bon moment pour que ces petits poissons atteignent la taille règlementaire mais c’est encourageant pour l’avenir.

Le nylon ?

On raisonnera en fonction de l’encombrement des lieux, plus il y aura d’embûches, plus votre diamètre sera élevé, pour pouvoir brider le poisson et l’empêcher de gagner les obstacles. N’oublions pas bien sur l’incontournable bas de ligne acier ou le fluorocarbone, des matériaux capable de résister aux 700 dents du brochet. Choisissez la formule qui sera la plus souple possible pour ne pas éveiller sa méfiance.

Eviter le câble de frein de vélo...