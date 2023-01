L'utilisation d'un aimant en cours d'eau

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime évoque aujourd'hui sur France Bleu la Rochelle les nouveautés réglementaires sur la pratique de la pêche à l'aimant dans les rivières et l'apparition de quelques nouveautés depuis le début janvier 2023.

Bruno vous allez nous expliquer ce qu’est la pêche à l’aimant ?

Bruno Garcia : Dans un premier temps il est nécessaire de préciser qu’il ne s’agit pas d’une technique de pêche. Ni les poissons, ni les crustacés ou batraciens ne sont ciblés. Cette pratique existe depuis plusieurs années maintenant et connaît un franc succès. L’objectif est de récupérer à l’aide d’un aimant de forte puissance des objets métalliques immergés. Une cordelette, on lance au hasard le dispositif dans un cours d’eau avec l’espoir de croiser le chemin d’un objet rare ou valeureux et c’est très souvent une démarche qui est animée par la curiosité.

Il y a surement plus fréquemment une roue de vélo que quelque chose de valeureux ?

Et oui forcément les cours d’eau et notamment à proximité des zones urbanisées sont riches en détritus en tous genres. En effet des roues voire des vélos entiers, des chariots de grande surface, régulièrement des bouts de ferraille classique

J’imagine que si cette technique perdure c’est tout simplement qu’il y a un intérêt et que de temps en temps on récupère des objets insolites ?

Des choses très surprenantes ! Je me souviens en 2013 lors du dévasage du canal de Marans – la Rochelle, canal creusé à la fin du XIX éme siècle de toutes les armes et munitions qui avaient été trouvées. Les services de déminage étaient intervenus régulièrement. Ce qui déjà nous met sur la voie de la dangerosité de la pêche à l’aimant et par conséquent de la nécessité d’une réglementation sur le sujet de la pêche à l’aimant.

Des exemples précis d’armes et de munitions ?

En majorité des obus mais ce que j’ai en tête c’est surtout un fagot de fusils à baïonnettes dont le ou les propriétaires s’étaient débarrassés.

Passons au côté réglementaire puisque c’est de cette nouveauté qu’il s’agit ?

C’était encore un peu confus l’année dernière l’utilisation d’un aimant sur les cours d’eau de Charente-Maritime. Sur le domaine public comme la Sèvre Niortaise c’était clair, une interdiction totale prévue par un arrêté du Préfet datant du 07 janvier 2022. Par contre sur le fleuve Charente, la Boutonne aval, le canal de Marans- La Rochelle, le canal de Charras, le canal de Charente-Seudre, etc, cette pratique n’était pas interdite mais nécessitait une autorisation. Laquelle autorisation n’était pas délivrée par le Conseil Départemental. Parallèlement sur le domaine privé, pour cette prospection, il suffisait d’obtenir l’accord du propriétaire riverain qui, pour rappel, est propriétaire des berges et du lit jusqu’au milieu de la rivière. Aujourd’hui c’est très clair ! Le Préfet de Charente-Maritime, depuis le 03 janvier dernier, a pris un arrêté qui interdit la pratique à l’aimant sur l’ensemble des cours d’eau du département. C’est donc depuis cette date beaucoup plus simple de communiquer sur ce sujet.

Au-delà de la dangerosité, est ce qu’il y a un impact sur le poisson ?

Ce type de fouilles peut générer des impacts sur les frayères à poissons. Or, les frayères sont protégées par un double régime : - Au titre de la police de l’eau R.214-1 du code de l’environnement et au titre de la police de la pêche. C’est une peine minimale de 20 000 euros d’amende prévue dans le cas de destruction de frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.