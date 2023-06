La carpe amour est un nuisible fort utile pour éliminer la végétation aquatique un peu trop envahissante

Chaque semaine Bruno Garcia, le Monsieur Pêche de France Bleu la Rochelle répond aux questions des auditeurs, aujourd'hui Jean-Luc de Gémozac constate que cette année la végétation aquatique, surtout les algues filamenteuses sont envahissantes un peu partout. Il sait que l’amour blanc est un poisson qui se nourrit essentiellement de végétaux. Pourquoi n’en déverse- t-on pas partout sur les cours d’eau pour se débarrasser de ces algues très gênantes pour la pêche ?

Bruno Garcia : Avec un prénom comme ça je lui souhaite bien du courage. Il fait chaud et même si ça dure seulement depuis quelques jours ça a favorisé très vite le développement de la végétation et c’est vrai que pour la pratique de la pêche ça complique un peu les choses. Surtout quand il s’agit d’algues filamenteuses dont on a du mal à s’en défaire quand elles sont entortillées autour de la ligne. Une végétation classique est moins gênante et on a aujourd’hui des techniques qui permettent, je dirai, de contourner l’obstacle.

Avant toute chose parlez-nous de l’amour blanc, tout en restant pudique bien sûr ? D’où vient ce nom très séduisant pour un poisson ?

Vous voulez le nom latin ?

Allez !

Vous l’aurez cherché : Ctenopharyngodon idella

Ce nom, carpe amour, il est originaire d’Asie, de Chine précisément, du fleuve Amour qui prend ses eaux en Chine et qui traverse également la Russie. Voilà la provenance de ce poisson qui a été introduit en France il y a maintenant plusieurs décennies. C’est une carpe l’amour blanc comme l’amour argenté avec un physique très particulier. Déjà sa bouche où la lèvre supérieure est, de façon très marquée, plus longue que la lèvre supérieure. C’est un redoutable herbivore qui peut en effet éradiquer la végétation d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau en peu de temps. Si les records carpes communes et miroirs se situent en France aux alentours de 35 kg celui de la carpe amour est aujourd’hui de 66 kg.

Il a raison Jean-Luc c’est un idéal pour se débarrasser de la végétation envahissante

Encore une fois Attention ! Sa voracité peut aussi être une menace pour le milieu aquatique. On a des exemples où la végétation a totalement disparue et vous savez ce que ça signifie ? Plus de support de reproduction, la grande majorité de la macro-faune disparaît, plus d’oxygène parce que plus de photo synthèse. ça peut être très dangereux l’introduction de ce poisson dans un contexte fragile. D’autant plus que ce poisson va cibler en priorité la végétation naissante, la plus tendre. Ne vous imaginez pas qu’il va éradiquer des pousses de Jussie ou de myriophylle du Brésil installés depuis des années.

Et voilà pourquoi on en déverse pas partout ?

C’est exactement ça ! Son introduction est d’ailleurs interdite dans les eaux libres même si on en trouve quelques - unes. Certains pêcheurs ont pensé que ce serait bénéfique pour réguler la végétation. On devrait pourtant en trouver uniquement sur les eaux closes celles qui échappent à la réglementation générale et qui n’ont aucune communication avec le reste du réseau. Seulement quelques plans d’eau sur le département.

J’imagine que c’est un coup de ligne sensationnel malgré tout avec le poids qu’elle peut atteindre ?

C’est même extraordinaire, on la pêche comme la carpe commune ou la carpe miroir à la ligne et c’est aussi un de ses attraits pour les pêcheurs ces mensurations qui sortent de l’ordinaire. ça explique aussi pourquoi il en est introduit clandestinement.

Petit rappel sur les animations fête de la pêche d’aujourd’hui

Oui voilà où on vous propose la pêche gratuite sans carte sur certains secteurs du département : sur le plan d’eau de la Grenouillette commune du Mung mais aussi sur le plan d’eau de Cabariot et sur le plan d’eau de Beligon à Rochefort, sur Matha au niveau du château, sur le plan d’eau de Frace à Aigrefeuille et pour finir sur Saintes sur le canal de la palu et Chaniers.