La carpe : Quelle taille réglementaire ?

Bruno Garcia, le Monsieur Pêche de France bleu la Rochelle répond à une question d'auditeur portant sur la taille réglementaire de la Carpe. Quelle est elle ?

Le courrier des auditeurs de France Bleu la Rochelle, c'est l'affaire de Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime, Bruno qui répond aujourd'hui à Maxime qui demande si malgré une taille réglementaire imposée pour la carpe, il peut utiliser des « carpillons » comme vif ?

Bruno Garcia : Elle sort un peu de l’ordinaire cette taille réglementaire imposée pour la carpe. Et oui on ne raisonne pas par rapport aux critères habituels où la maille, comme on l’appelle, est défini par rapport à l’âge d’une première reproduction. En résumé un poisson qui s’est reproduit au moins une fois. Là ce n’est pas le cas du tout ! rien à voir avec la reproduction de la carpe.

Quelle est - elle cette taille réglementaire ?

Elle est de 60 cm mais vous allez voir pourquoi et je vais vous expliquer que dans certaines conditions vous pouvez la conserver. C’est le transport à l’état vivant qui est interdit au-delà de 60 centimètres.

Alors quel est le fondement ?

Les gros spécimens de carpes sont très sollicités. On le comprend ! Déjà parce que livrer un combat à une carpe de 10, 20 ou 25 kg c’est quelque chose de sensationnel. Et, prendre une photo, qui va faire saliver les copains, avec un poisson de cette taille c’est une certaine fierté pour le pêcheur.

Donc des poissons d’exception qui ne courent pas les rues si je peux dire.

Voilà et vous comprenez bien que pour un propriétaire de plan d’eau qui loue le site à la journée ou à la semaine, afficher la présence de poissons trophées comme ceux - là, c’est une valeur commerciale garantie, une attraction non négligeable.

Je crois comprendre que valeur commerciale est synonyme de valeur marchande.

C’est précisément ça et sachez Jean – Luc qu’une carpe de 15 ou 20 kg peut se négocier à plusieurs milliers d’euros. Facile de comprendre qu’à ce prix - là les gros poissons sont facilement extraits des cours d’eau pour être transférés dans les plans d’eau où de surcroît nous sommes en présence d’un milieu clos où la carpe ne pourra pas s’échapper.

De toute façon la vente du poisson par un pêcheur de loisir n’est pas autorisée ?

La vente du poisson est réservée aux pêcheurs professionnels et, en effet, les pêcheurs amateurs ne sont pas autorisés à vendre le produit de leur pêche. Articles L 436 – 14, 15 et 16 du Code de l’Environnement avec des sanctions financières qui peuvent aller jusqu’à 3750 euros lorsqu’il s’agit d’espèces comme le brochet, le sandre, la truite, la carpe, etc mais 6 mois d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende pour l’esturgeon, l’anguille et le saumon. Pourquoi plus cher ? Ce n’est pas qu’elles sont plus nobles mais surtout plus rares, plus en difficulté.

C’est un peu dissuasif !

ça devrait l’être ! Donc pour répondre à Maxime, oui vous pouvez utiliser des « carpillons » pour pêcher au vif et pourquoi pas transporter une carpe de 60 cm et plus à condition qu’elle ne soit pas vivante. Et pour les mêmes raisons vous ne pouvez pas conserver les carpes vivantes la nuit. Elles doivent être relâchées dans les meilleurs délais.

De toute façon la majorité des poissons est relâchée aujourd’hui ?

Oui parce que la pêche est de moins en moins une activité nourricière mais aussi grâce à la possibilité de faire des photos avec le téléphone portable. Il y a quelques décennies le seul moyen de prouver une belle capture était de ramener le poisson à la maison. Aujourd’hui un petit clic et ça y est le trophée est immortalisé.

Une fête de la pêche aujourd’hui ?

La Gaule Jonzacaise vous propose sur le plan d’eau du Gaveuil de découvrir gratuitement la pêche. Dépêchez – vous !