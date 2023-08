La carte d'automne pour les pêcheurs, le bon plan ?

La carte d'Automne est disponible depuis quelques années en Charente-Maritime ; Est-ce une alternative aux autres cartes proposées par la fédération de pêche de Charente-Maritime ? Réponse du Mr pêche de France Bleu Bruno Garcia

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime nous fait découvrir sur France Bleu la Rochelle la petite dernière dans le large éventail des cartes de pêche

Bruno Garcia : C’est une nouveauté. C’est la quatrième année que cette carte est proposée sur quelques départements français. La Charente-Maritime a attendu quelques retours d’expérience pour la proposer mais ça fait déjà trois ans que l’on peut l’acquitter sur notre département.

Qu’à t-elle de particulier cette carte d’automne ?

Comme son nom l’indique c’est une carte temporaire au même titre que la carte journalière ou la carte hebdomadaire et son originalité c’est son tarif. Elle sera vendue à raison de 50 % du prix de la carte majeure.

Alors automne ça signifie que c’est un droit qui va s’étendre du 23 septembre, date de l’automne cette année, jusqu’à à peu près la même date en décembre.

Non au tout début de cette initiative cette carte donnait le droit de pratiquer la pêche du 01 octobre au 15 décembre. Ce n’est plus le cas, l’offre est encore plus large et plus souple puisqu’elle est accessible dès le 01 septembre. Un moyen de promouvoir la pêche bien sûr grâce à ce tarif préférentiel.

C’est aussi une proposition qui avait été faite dans le cadre de la stratégie de « déconfinement ». Beaucoup de personnes se sont mises à la pêche à l’issue du confinement de 2020 et l’objectif était de faciliter l’accès à ce loisir avec un prix plus attractif.

Qu’en pensez vous personnellement ? Est-ce que cette proposition ne serait pas plus judicieuse en juillet –août ?

Je pense que c’est une très bonne chose. Septembre, octobre sont des mois où il fait encore très bon sur le bord de l’eau et qui permettent facilement de passer un bon moment en famille ou entre copains une canne à pêche à la main. Alors c’est vrai que novembre, décembre sont plutôt réservés aux acharnés mais pour tous ceux qui n’auraient pas eu le temps et qui sont malgré tout passionnés je trouve que la proposition est intéressante. Et puis pour vous répondre Jean-Luc, en été vous pouvez toujours recourir à la carte journalière ou hebdomadaire.

Alors parlons tarifs ?

C’est 50 % du prix de la carte majeure donc 80 divisé par 2 : 40 euros.

C’est en effet pas très cher pour 4 mois de pratique.

C’est mon avis mais bon mais vous savez à quoi l’on s’expose quelle que soit l’innovation. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l’être humain est très critique et j’entends encore les rebelles en 2020 m’expliquer que ceux qui avaient acheté leur carte en début d’année n’avaient pas eu droit à un tarif préférentiel. Alors il faut comprendre que c’est un moyen de promouvoir le loisir et surtout pas d’avantager les uns et pas les autres. Et plus les pêcheurs seront nombreux plus ils auront une chance d’être écoutés par nos décideurs politiques.

Des manifestations ce week-end ?

Oui on s’oriente sur le carnassier de la Seugne à la Sèvre Niortaise. Sur l’amont et l’aval de Pons demain dimanche 27 août un concours de pêche au leurre par équipe de 2 et beaucoup plus haut sur le département, sur la ville de Marans, durant ces deux jours une rencontre régionale BBF, Black-bass France. Une association nationale qui organise des rencontres régionales entre ses adhérents. J’ai bien dit rencontre puisqu’il ne s’agit pas de compétition. Ce n’est pas par hasard que le terrain de jeu retenu est la Sèvre Niortaise les populations de black-bass y ont explosé. Et pour finir un qualificatif pour la coupe de France sur le canal de l’UNIMA avenue du pont suspendu à saint hippolyte demain 27 août.

Et n’oubliez pas que lundi 28 sera le dernier jour pour s’inscrire à la bourse des articles de pêche qui aura lieu le 03 septembre prochain dans le parc municipal de Saint-Vaize. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur www.lagaulecharentaise17.fr