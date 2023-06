Comment vous initier à la pêche sans acquitter la carte le temps d'une journée ? Réponse avec le Mr pêche de France Bleu la Rochelle

Ce mois de juin est l'occasion de nombreux rendez-vous pêche dans les 2 Charentes et c'est notamment le cas ce week-end en Charente Maritime

Bruno Garcia : Vous avez entendu parler de la Champion’s cup ? Bon ça c’était en jaune et noir mais les Bleus ça vous parle ? Et bien l’équipe de France de pêche à la mouche est championne d’Europe depuis samedi dernier devant l’Espagne et la Finlande et à l’instar du stade Rochelais c’est pour la 2 -ème fois consécutive.

Encore un cocorico pour ces représentants français !

On va même en pousser un deuxième puisque le Français Lionel FOURNIER prend la médaille d’or en individuel. On attend maintenant le Championnat du monde en Slovaquie en septembre prochain.

A la pêche aussi on a des M’BAPPE, des MESSI et des NEYMAR !

J’aurai préféré des ALDRITT, ATTONIO ou SAZY comme vous le savez. Quand même une différence entre Lionel Fournier et Neymar ! Fournier ne s’est pas blessé de la saison, pas une entorse, pas un hameçon dans l’oreille, il en ressort indemne et il n’a pas raté un match.

On passe à la Fête de la pêche ? On est du côté eau douce bien sur !

Avec plaisir j’ai la conviction que cette animation, j’aurai même dû dire cette proposition est un des moments le plus fort de l’année. L’occasion la plus simple, la plus facile de découvrir ce loisir. Les prétendants arrivent les mains dans les poches, tout est servi sur un plateau sur place.

En quoi ça consiste exactement ?

Sur des parcours bien définis, plans d’eau, linéaire de rivière, de canal on vous propose de vous initier à la pêche sans avoir à acquitter de carte. Tout est gratuit cette journée - là, le conseil, le prêt du matériel et la carte. Attention j’insiste sur des parcours bien définis. Cette journée là n’est pas le prétexte pour, de manière isolée ou encore pour les comités d’entreprises d’organiser une partie de pêche en s’exonérant de toutes les contraintes réglementaires.

C’est du vécu ?

Oui j’ai déjà eu à faire à ce genre de situations où les gens s’imaginaient pouvoir tout faire quel que soit le secteur. La gratuité c’est uniquement sur les sites qui proposent des animations.

Vous avez des adresses pour ces rendez – vous ?

Je vais vous les donner et j’espère ne pas en oublier. Aujourd’hui les Touches de Périgny sur le plan d’eau du Cachet et le Vairon Boutonnais sur le plan d’eau de Saint martial de Loulay. Et demain dimanche 4 c’est un peu plus copieux. Conjointement les associations de Saint Savinien, Taillebourg et Port d’Envaux vous attendent sur le plan d’eau de la Grenouillette sur la commune du Mung, la gaule saint Hippolyte-cabariot sur le plan d’eau de Cabariot, la Loutre Rochefortaise sur le plan d’eau de Beligon, la Gaule Mathalienne au niveau du château de Matha, le Gardon Aigrefeuillais sur le plan d’eau de Frace et dans le cadre de l’escapade du fleuve Charente les Pêcheurs Saintongeais vous proposent deux ateliers pêche sur les pontons de la prairie de la Palu et sur Chaniers. On en aura quelques autres pour les week-end à venir, Jonzac par exemple dimanche 11 sur le plan d’eau du Gaveuil.