La palourde, Quelles sont les conditions idéales pour sa pêche ?

Lorsque le coefficient est favorable, les amateurs de pêche de la palourde se régalent

Bruno Garcia, le Mr pêche de France Bleu nous invite ce week-end à pêcher la palourde ; En effet Les conditions sont favorables aujourd’hui pour la pêcher cette palourde

Bruno Garcia : Si on y va pas aujourd’hui on ira jamais ! 112 et 110 de coefficients de marée. Une marée basse à 13 h 11 à la Rochelle. Vous devriez déjà être sur la route Jean-Luc. Je voulais avant de creuser le sujet palourde avoir quelques mots sur la rencontre régionale Black-bass France qui a eu lieu vendredi, samedi et dimanche derniers sur la Sèvre – Niortaise. C’est la Gaule Marandaise qui organisait et qui recevait et je pense sincèrement que l’on doit leur accorder une mention particulière pour cette réussite.

Un petit bilan des captures

C’est vrai que c’est important mais la générosité et la bonne humeur qui régnaient ont fait partie de cette réussite. Quand un des participants propose à un gamin qu’il ne connaissait pas de lui faire faire un tour de bateau. Je trouve ça extra ! Bon le bilan sur ces trois jours c’est 60 personnes, 25 bateaux, 250 black-bass dont 90 au-dessus de la taille réglementaire. Quelques espèces comme 3 brochets et quelques silures sont venues se glisser dans ce résultat. Précisons que l’intégralité des poissons a été relâché avec toutes les précautions nécessaires.

Donc à renouveler mais pour la prochaine édition quelques retenues pour votre taux de cholestérole. On revient sur la palourde.

Déjà avant de la pêcher cette palourde il faut savoir comment elle est faite, la confusion n’est pas permise.

C’est un coquillage que l’on dit bi valve c’est à dire avec deux coquilles mais pour la palourde deux coquilles de tailles égales, sa forme ovale est très caractéristique. Contrairement à la coque, avec laquelle on pourrait la confondre, il n’y a pas de relief très marqué sur la sculpture de la coquille de la palourde.

On trouve différentes espèces chez nous peut être ?

Principalement la palourde européenne appelée aussi croisée, Tapes Decussatus. Une grande coquille à peu près ovale qui mesure jusqu’à 75 mm de long. La palourde existe aussi à l’état d’élevage.

Comment s’appelle l’élevage de la palourde ?

La vénériculture

La couleur ?

Blanc grisâtre à gris verdâtre. Elle colonise les substrats très fins, comme la vase ou le sable où elle s’enfouie jusqu’à une profondeur de 7 à 8 cm. On la trouve dans les baies ou les estuaires, dans les endroits particulièrement abrités.

Sa nourriture ?

Tout d’abord ce qu’il faut dire c’est que c’est un filtreur. Elle absorbe de l’eau et ne conserve que les particules alimentaires intéressantes pour elle.

Comment la pêche t-on ?

Première étape la localiser, deux petits syphons, deux petits trous trahissent sa présence.

Les petits syphons lui servent à respirer ?

Ils ont quatre rôles ces syphons, tout d’abord effectivement la respiration, mais aussi l’alimentation, l’élimination des déchets et pour finir la reproduction.

Pour en revenir à sa pêche, lorsque vous l’avez localisé à l’aide d’une fourchette ou à mains nues vous l’extirpez. Il existe des grapettes ou « grattes » comme on dit en Charentais qui sont très adaptés pour la pêcher. Autrement vous avez le couteau à palourdes qui ressemble à une gouje et qui fonctionne très bien aussi.

Tout ça dans très peu d’eau ?

A marée complètement basse ou dans très peu d’eau.

Réglementation ?

Un diamètre minimum de 4 cm est à respecter, il est mesuré sur la plus grande des longueurs. La quantité est limitée à 200 unités par pêcheur et par jour contrairement à d’autres coquillages pour lesquelles la quantité maximale est fixée à 5 kg. Néanmoins le poids total de la récolte toutes espèces confondues ne doit pas excéder 5 kg.

Une information

Demain dimanche c’est la première bourse aux articles de pêche dans le parc municipal de Saint Vaize à côté de Saintes.