La pêche à la mouche, une pêche spectaculaire qui s'adresse à tout le monde ? Réponse du Mr pêche de France Bleu Bruno Garcia

Petite leçon de choses aujourd'hui dans le rendez-vous pêche de France Bleu la Rochelle puisque Bruno Garcia, notre Monsieur pêche nous initie à la technique de la pêche à la mouche ?

Bruno Garcia : Je vais dans un premier temps essayer, d’expliquer grossièrement en quoi consiste cette pêche. L’objectif est d’imiter et de présenter au mieux une mouche artificielle et donc de leurrer le poisson. Les insectes ont une grande place dans son alimentation. Si l’on a un raisonnement au-delà de nos frontières, cette pêche s’adresse à toutes les espèces, mais particulièrement à la truite et au saumon. Bon le saumon chez nous on fera l’impasse et la Charente - maritime n’est pas la capitale de la truite. Par contre nous profitons d’un poisson tout aussi agréable à pêcher, très combatif et qui atteint des tailles intéressantes c’est le chevesne. C’est une pêche fine qui demande beaucoup de discrétion et très franchement je vous le recommande pour toutes ces raisons.

Le matériel : canne, moulinet ? nylon ?

Pour une fois, on ne va pas utiliser, du nylon mais de la soie. Tout simplement parce que notre ligne ne profitera d’aucun lest et que la soie se propulse plus aisément qu’un nylon et surtout, c’est un matériau qui a un pouvoir flottant important. Elle sera roulée à l’intérieur d’un moulinet, qui ne sera pas nécessairement équipé d’une récupération rapide. Celui-ci étant uniquement une réserve de fil.

La canne à mouche polyvalente mesurera 8 pieds, c’est-à-dire 2 m 60. 2 m 64 exactement un pied c’est 33 cm et sera équipée d’une soie 5, 6. Il s’agit pour ces derniers chiffres du diamètre.

Parlez-nous du bas de ligne qui est très spécifique à cette technique je crois ?

Le bas de ligne, lui est en nylon et à la particularité d’être conçu d’une manière dégressive, je m’explique, il démarrera par exemple par un diamètre de 40 centièmes pour se réduire progressivement jusqu’à 14 centièmes en moyenne, d’où son nom de queue de rat.

Ce bas de ligne se terminera par une mouche artificielle, la + répandue est la mouche araignée, une mouche simple avec un corps, une collerette, une tête et une queue. Pour ma part et pour rester dans le standard j’utilise les grises à corps jaune. Vous savez même si la mémoire est le pire ennemi du pêcheur c’est avec ce type de mouche artificielle que j’ai obtenu les meilleurs résultats.

On peut parler de couleur « standard » ?

D’une manière générale on utilisera les couleurs les + proches de celles que l’on trouve dans le milieu naturel. Ce genre de mouche a l’avantage de pouvoir s’utiliser du début du printemps jusqu’à la fin de l’été.

Une manifestation aujourd’hui ?

Oui l’eau au fil des bacs une manifestation à l’initiative des communes de Dompierre sur Charente et de Chaniers. La dynamique association de pêche locale « les pêcheurs Saintongeais » sera présente ainsi que la Fédération de pêche de Charente-Maritime. Au programme un simulateur de pêche mais aussi des jeux en canoë, des initiations paddle, des balades fluviales, des joutes nautiques, des grimpe arbres, tout un ensemble de divertissement et la possibilité de vous restaurer sur place. Vous pourrez en profiter de 10 h 00 18 h 00 aujourd’hui.