Dans quelles conditions légales peut-on pratiquer la pêche à la traîne ? Bruno Garcia de la Fédération de pêche de Charente-Maritime vous répond

Bruno Garcia, le spécialiste pêche de France Bleu la Rochelle répond aux questions des auditeurs aujourd'hui Jean – Louis nous écrit de Vendée, du Mazeau précisément. Bonjour Bruno, lorsque pour mieux positionner mon embarcation, je la déplace sur un ou 2 mètres à l’aide de mon moteur électrique, ligne toujours en action de pêche, considérez – vous qu’il s’agit d’une pêche à la traîne et de fait suis-je en infraction ?

Bruno Garcia : Je dois tout d’abord préciser que la question porte sur une pratique en eau douce où la pêche à la traîne n’est pas autorisée. Elle est légitime cette demande, les textes réglementaires manquent tellement de clarté. Le législateur nous parle de l’interdiction d’utiliser une force motrice en action de pêche.

Donc là dans le cas cité par Jean-Louis il s’agit bien d’une force motrice puisqu’il utilise le moteur !

Oui effectivement mais dans ce cas précis, d’un déplacement de un ou deux mètres, non je ne prends pas de risque à vous dire qu’il ne s’agit pas d’une pêche à la traîne. Votre leurre ou votre vif ne sera pas plus attractif sur une distance aussi courte que vous le déplaciez à la main ou avec le moteur. Ce n’est pas dans cette situation que les textes sont équivoques. Pour ma part je considère que la pêche à la traîne s’entend sur un linéaire beaucoup plus long, sur 50 ou 100 mètres par exemple, voire plus.

Alors où est – il le point obscur pour vous ?

C’est précisément sur la définition de force motrice. Sans discussion possible une embarcation entraînée par un moteur thermique ou électrique c’est une force motrice. Mais doit-on considérer qu’un bateau qui dérive au vent ou au courant est poussé par une force motrice et que le pêcheur est en infraction ?

Mais le garde que vous êtes doit bien prendre une décision à un moment donné ?

Déjà j’espère que chaque garde fait preuve de discernement avant de sortir le carnet et le crayon de sa poche. Une canne posée dans un support, un moteur qui tourne et qui entraîne la ligne sur une longue distance c’est sans discussion possible, une pêche à la traîne. A l’opposé une ligne tenue à la main et un bateau qui dérive au vent ou au courant je considère qu’il n’y a pas infraction. Ce n’était peut-être pas l’intention du législateur mais tant pis il avait juste à être plus clair ou nous fournir une circulaire pour l’interprétation de ce texte.

Une autre question de Guy qui habite Saint Jean de Liversay. Des engins sont en train de couper les grands peupliers qui bordaient le canal du Curé dans le marais communal d’Angliers. Je trouve ça très dommage pour la diversité de la végétation mais aussi parce que ces arbres nous apportaient de l’ombre.

On sort un peu du sujet pêche et milieu aquatique mais on va quand même y trouver des points communs. Je suis beaucoup moins inquiet que Guy sur cette intervention. S’il me disait il y a des chênes centenaires qui sont passés à la tronçonneuse j’y accorderai un peu plus d’attention. Le peuplier est une culture comme le maïs, le tournesol, le blé, etc. La différence c’est tout simplement que la récolte va intervenir au moins 20 ans après la plantation. Donc il arrive un moment où il faut le couper.

Que fait –on avec le peuplier ?

Des cagettes, des allumettes, des boites pour le camembert. Le lien avec le canal et la pêche c’est déjà qu’un peuplier « adulte » consomme environ 500 litres d’eau par jour en période estivale et ce cours d’eau n’en a pas besoin vu les asséchements très précoces qu’il subit.

Le rapport avec la pêche ?

C’est tout simplement la sécurité des pêcheurs. On constate sur un peuplier qui vieillit de plus en plus de bois mort au fil des années et des fois des branches de plusieurs dizaines de cm de diamètre. Imaginez une branche de cette taille sur latête d’un pêcheur et la responsabilité du propriétaire des arbres.