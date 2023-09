La pêche au carrelet ; Comment la pratiquer ?

Parmi les questions d'auditeurs de France Bleu à Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime, aujourd'hui une question sur l'utilisation d'un carrelet

Bruno Garcia le Mr pêche de France bleu la Rochelle répond aujourd'hui à la question de Mickaël qui habite saint Bonnet sur Gironde et comme il est tout juste en retraite il aimerait se remettre à la pêche au carrelet dans les canaux à proximité de chez lui. Il a pratiqué cette pêche avec son père à une époque où il n’y avait pas de restriction pour la pêche de l’anguille. Il ne voudrait pas se mettre en infraction et connaître les précisions réglementaires nécessaires.

Bruno Garcia : C’est une pêche ancestrale la pêche au carrelet. Je dirai même que c’est la pêche la plus écologique qui soit. Le poisson peut être relâché sans aucune mutilation.

Vous nous le décrivez ce carrelet ?

C’est une nappe de filet, très souvent carrée qui est reliée à une armature bois ou métallique et une corde. On ne trouve pratiquement plus de structure en bois elle a disparu au profit de l’acier. Tout simplement pour une question de poids pour le pêcheur et de discrétion pour le poisson. Lorsque les pêcheurs pratiquent du bord ils utilisent une perche qui leur permet de décaler le carrelet de la berge. Le carrelet est posé sur le fond et relevé très régulièrement pour piéger le poisson au passage. C’est ce qui en fait un engin vraiment inoffensif puisque les captures sont posées sur le fond du filet et ne sont ni piquées par un hameçon ni emmaillotées dans les mailles d’un filet où elles ne survivent pas longtemps.

Au plan réglementaire pour Mickaël, quelques particularités ?

Oui bien sûr ! Vous savez à la pêche comme dans d’autres domaines les législateurs ne font jamais simple. Déjà il faut savoir que le carrelet est ouvert toute l’année. ça c’est facile à retenir mais….

Parce qu’il y a un mais ?

Evidemment ! Cet engin peut s’utiliser avec des mailles différentes. En général en eau douce des mailles de 10 mm de côté ou des mailles de 27 mm de côté. Lorsque vous utilisez du 10 mm vous êtes en présence d’un carrelet susceptible de capturer des anguilles donc pas de 10 mm pendant la fermeture de cette espèce.

On connaît la période de fermeture de l’anguille ?

Oui dans les marais de Gironde la pêche de l’anguille fermera le soir du 30 septembre, une demi-heure après le coucher du soleil et reprend, contrairement aux années précédentes, le matin du 01 avril, une demi-heure avant le lever du soleil. Je répète donc pendant cette période pas de carrelet avec des mailles de 10 mm de côté mais par contre la maille de 27 mm de côté est autorisée. Et comme tous les engins susceptibles de capturer des anguilles vous devez faire une demande auprès de l’administration, la DDTM pour pouvoir pêcher.

En effet ce n’est pas simple !

Et c’est pas fini ! lorsque vous pêchez avec de la maille de 10 mm vous ne pouvez conserver que et uniquement les petites espèces. C’est-à-dire : gardon, loche, vairon, goujon, anguille, brème, hotu, chevesne, vandoise, lamproies, grémille, l’ablette et bien sur toutes les espèces indésirables, nuisibles.

Donc toutes les « grosses espèces », dans ces conditions, on les relâche.

C’est ça ! pour conserver une tanche, une carpe, un brochet, un sandre, un black-bass, un silure vous devez utiliser de la maille de 27 mm de côté.

Une dernière petite précision ?

Oui attention ! Vous devez quelle que soit la technique de pêche être muni d’un carnet de pêche anguille sur lequel vous consignerez chacune de vos captures qu’elles soient conservées ou relâchées.

Rassurez moi Bruno ! Les gens qui imposent ces obligations ne sont pas pêcheur ? Une manifestation ? Vous savez Jean-Luc c’est comme le sens de circulation dans les grandes villes. Ceux qui l’imaginent n’y passent jamais. Une manifestation oui aujourd’hui le Raid Carna Jonzacais, une compétition de pêche au leurre organisée par la Gaule Jonzacaise sur 10 km de la rivière la Seugne et le plan d’eau d’Heurtebise.