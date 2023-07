La pêche en ville pour les plus jeunes

La transmission de la passion pour la pêche vis à vis du jeune public, une affaire de bénévoles ?

Bruno Garcia, le Mr Pêche de France Bleu la Rochelle revient sur un évènement qui s’est déroulé samedi 08 juillet dernier et qui avait pour objectif de réunir de jeunes pêcheurs sur le bord de l’eau. Pour que ces jeunes puissent se rencontrer mais aussi échanger sur les différentes techniques modernes de pêche au leurre.

Allez contre mauvaise fortune bon cœur, vous nous le traduisez ce titre : Urban kids

Bruno Garcia : Urban c’est le milieu urbain, la ville et Kids signifie jeune voire très jeunes garçons. En résumé des jeunes pêcheurs en ville. Je peux vous en citer d’autres le Street fishing, la pêche dans la rue, en ville. Il y a le gangsta fishing, la pêche en infraction, etc. Depuis le Brexit je pensais que l’on prendrait un peu de distance avec les anglais mais ce n’est pas vraiment le cas.

Si on raisonne Street fishing donc pêche dans la rue, en ville, facile de la mettre en pratique sur la Rochelle ? Sur le vieux port par exemple ?

Le lieu est idéal. Une paire de basket, un sac à dos, une canne un moulinet, quelques leurres et c’est parti. Une sortie que vous pouvez improviser en quelques minutes.

Revenons à notre manifestation marandaise du week-end dernier, c’est la Fédération qui organisait cet événement ?

Non le mérite revient à l’Association de pêche La Gaule Marandaise, une équipe dynamique, pleine d’ambition.

Mais qui parle Anglais quand même !

On leur pardonne quand on voit la fréquentation, le succès de cette compétition. 38 enfants de 4 à 16 ans sont venus rivaliser sur les berges de la Sèvre Niortaise. Ils ont pratiquement tous capturé du poisson, Black-bass et perches essentiellement. Et, ce qu’il y a eu de remarquable et c’est sur ce sujet de l’implication bénévole que je voulais insister chacun des 38 enfants profitait d’un « encadrant ». Un tuteur « pêche » pour chacun d’entre eux un parent ou un bénévole de l’association. Cette belle partie de pêche s’est clôturée à 12 h 00 juste avant la distribution des lots. Au passage d’ailleurs on a vu distribuer de très beaux ensembles cannes et moulinets.

Voilà pour le coup de chapeau à la Gaule Marandaise, d’autres manifestations à venir probablement ?

Des propositions d’initiation à la pêche il y en aura tout l’été. Déjà avec les Stations Pêche pour lesquelles Patrick et Nicolas vous attendent aux 4 coins du département pour initier les ados à la pêche au Feeder. Et puis nous aurons dimanche 16 juillet prochain une manifestation d’envergure à Saint Hilaire du Bois sur la circonscription de Jonzac la Fête de la Chasse et de la pêche.

Un point d’eau à proximité j’imagine ?

Oui le plan d’eau de Saint Hilaire du Bois où tout le monde pourra profiter d’une initiation à la pêche à la ligne, vous aurez à votre disposition un simulateur de pêche et le tout gratuitement.

Sans avoir à acquitter de carte de pêche ?

Une carte provisoire et gratuite vous sera offerte sur place.