L'utilisation du float boat sur le canal du curé et la pêche à la ligne proche des parcs à huîtres

Tous les dimanche sur France Bleu la Rochelle à 8 h 20, Bruno Gracia de la fédération de pêche de Charente-Maritime répond aux questions des auditeurs ; C'est le cas par exemple de Sébastien d’Andilly qui vous demande si l’utilisation du float-tube est autorisée sur le canal du Curé ?

Bruno Garcia : Le float – tube que l’on pourrait assimiler à une grosse chambre à air sur laquelle le pêcheur est assis n’a pas le statut d’une embarcation, d’un matériel de navigation. Il n’est donc pas interdit sur le canal du Curé. J’en profite d’ailleurs pour ouvrir une petite parenthèse sur ce sujet et plus particulièrement sur la navigation. Elle n’est pas interdite à partir du moment où elle ne nuit pas aux propriétaires riverains. Plus simplement tant qu’une nuisance n’est pas dénoncée par les propriétaires des berges vous pouvez naviguer. Attention malgré tout à ne pas déclencher cette opposition sur les cours d’eau de petit gabarit sur le Curé par exemple. Je vous conseille vivement pour cette raison de ne pas utiliser de moteur thermique qui sont très bruyants et qui, utilisés à vitesse excessive, dégradent les berges. Je vous exhorte donc pour une propulsion électrique beaucoup plus discrète et moins pénalisante pour tout le monde. Ceci-dit Sébastien je vous conseillerai de fréquenter plutôt la partie aval du Curé. Sur la partie amont vous risquez d’avoir les pieds qui touchent le fond, au pire faire de la poussière à chaque mouvement de palmes.

Cyril du Gué d’Alleré voudrait connaître la distance à respecter pour la pêche à la ligne par rapport aux parcs ostréicoles ?

C’est une question récurrente pour les parcs ostréicoles et je vais en profiter pour aborder également les conditions à respecter pour les parcs mytilicoles.

On le rappelle mytilicoles : les moules, ostréicoles : les huîtres ;

C’était important de le préciser puisque ma réponse va être différente suivant s’il s’agit de moules ou d’huîtres. Donc dans le pertuis Breton cette langue de mer entre l’ile de Ré et le département de la Vendée la pêche sur les parcs mytilicoles est interdite. En dehors de ce pertuis pas de restriction particulière.

La raison de cette interdiction

Je suppose que c’est lié aux nombreux vols de moules qui ont eu lieu sur ces parcs. C’est tellement facile de s’approcher d’un pieu de bouchot et de gratter 2 ou 3 kg de moules en quelques secondes. Ce n’est qu’une hypothèse mais elle me paraît plausible.

Mais pourquoi dans le pertuis Breton uniquement, où est la logique ?

Ailleurs on a surtout des filières, des moules de corde comme on les appelle communément. Elles ont la particularité d’être immergées en permanence et ne sont pas accessibles alors que la moule de bouchot, celle que l’on trouve en quantité importante dans le pertuis Breton est régulièrement hors d’eau et découverte, émergée on pourrait dire, pendant plusieurs heures. Donc accessible facilement

Et pour Cyril la pêche sur les parcs ostréicoles ?

Elle est autorisée en surface au-dessus des parcs à huitres. Pas de distance spécifique à respecter.

Un petit rappel

Il est important pour éviter quelques conflits d’usage. Actuellement et comme chaque été des manifestations nautiques ont lieu un peu partout sur le département et au-delà de ses frontières d’ailleurs. Ces animations se déroulent régulièrement sur les grands axes : fleuve Charente, Sèvre Niortaise, Boutonne, etc. Des prescriptions sont prises pour que la cohabitation entre tous les usages restent possibles. Respectez - les ces préconisations pour que chacun dans son domaine puisse continuer à pratiquer son loisir sereinement.