La pêche avec un appât flottant

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime s'est intéressé cette semaine à la technique de la pêche à l'appât flottant sur France Bleu la Rochelle.

Un appât flottant ça consiste en quoi ?

Bruno Garcia : Il suffit de faire dériver au gré du courant ou du vent, un insecte du genre mouche ou sauterelle. J’avoue que j’ai une nette préférence pour la sauterelle. Vous pouvez la suivre du regard beaucoup plus loin et je pense que cette bouchée beaucoup plus volumineuse qu’une mouche est plus séduisante pour un joli poisson.

Quel poisson ciblez vous ?

Tous les poissons se laissent convaincre par une mouche ou une sauterelle qui dérive à la surface. Bien évidemment vous avez beaucoup plus de chance de croiser le chemin d’une truite, d’un chevesne, d’une ablette ou encore d’un rotengle qui évoluent en général décollés du fond, près de la surface.

Il faut avant capturer les petites bêtes

Facile, je ne connais pas une maison où à cette saison on ne se plaint pas des mouches. Pour ma part, j’ai horreur de ça, je sais où elles prennent leur couleur. Pour les capturer il ne faut pas les transformer en crêpe à grand coup de paume de la main. La petite épuisette pour l’aquarium est idéale. Pour les sauterelles, repérez un pâturage, malheureusement ce n’est pas dans un champ de maïs que vous trouverez des insectes. Il y a encore des pâturages qui renferment des sauterelles. C’est une chose qui n’est pas toujours simple et on la loupe régulièrement deux ou trois fois avant de la capturer. Et pour les moins courageux, il existe dans le commerce de très belles imitations de ces insectes.

Comment présente t-on notre montage ?

Bien choisir son hameçon dans un premier temps, ce dernier ne doit pas entraîner notre insecte sous l’eau. Un n° 18 fait très bien l’affaire pour une mouche et un n° 12 ou 14 pour une sauterelle. Pas de plomb, bien sur, mais un tout petit flotteur positionné assez loin de l’esche qui va permettre de propulser votre ligne. Votre canne sera équipée d’une petite réserve de fil, ceci afin de pouvoir pratiquer et notamment dans les eaux claires, assez loin de l’endroit où vous êtes situé. Le nylon utilisé ira du 10 au 16 centièmes.

Une fois la ligne tendue, beaucoup de vigilance ?

C’est à partir de ce moment - là que l’émotion devient forte, lorsqu’au niveau de votre sauterelle se forme un joli remous qui vous annonce que le poisson vient de tomber dans le piège. Une seule idée ferrer ample et sortir vainqueur du combat qui va vous opposer à un sérieux adversaire. D’autant plus que vous pratiquez sur un nylon assez fin.

Où va t-on pêcher ?

Sur la rivière Boutonne grâce aux inventaires piscicoles je peux vous dire avec beaucoup de certitudes que si vous souhaitez capturer un gros chevesne à la sauterelle, le secteur de St Pierre de l'Isle est idéal et vous avez des spécimens qui dépassent largement le KG. La Seugne également sur tout son linéaire renferme de très gros poissons, mais aussi une quantité importante d'ablettes. L'idéal, vous trouvez un petit pont qui enjambe la rivière, vous vous faîtes le plus discret possible et vous laisser partir au gré du courant votre montage. Si vous respectez tout ça je vous garantis le résultat.

Un dernier petit conseil

Votre ligne doit avoir une dérive très naturelle et ne pas faire de boucle à la surface de l'eau. Plus clairement c'est votre esche qui doit se présenter la première. A vous de retenir suffisamment la ligne pour que votre sauterelle ou votre mouche arrive la première sur le poste.