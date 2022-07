Comment et avec quoi pêcher la tanche? Explication et exemple avec Bruno Garcia le chroniqueur de France Bleu la Rochelle

Cet été, Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime continue de répondre aux auditeurs de France Bleu la Rochelle à 8 h 20.

La tanche, un poisson craintif et difficile à attraper...Comment mettre toutes les chances de son côté !

René de La Rochelle, je pêche régulièrement au feeder à Marans, dans le canal évacuateur que l’on appelle aussi canal des Boches. Je me suis mis en tête de prendre des tanches. J'ai confectionné une amorce avec pain d'épices, tourteaux de maïs, coco, booster parfum maïs etc.

Bruno Garcia : J'ai bien pris des brèmes mais pas de tanche . Je sais que c'est un poisson craintif et difficile à attraper. C'est un défi que j'essaye de relever mais sans succès. Ma question existentielle : y a -t-il des tanches dans ce canal très poissonneux, Votre amorce me paraît tout à fait adaptée à la recherche de la tanche. Au regard des ingrédients utilisés je ne vois pas grand chose à y ajouter sinon, peut-être en présence d'un léger courant, quelques pincées de PV 1 qui conduiront à une préparation un peu plus collante.

Mais est ce qu’il y a des tanches sur ce canal ?

Pour rebondir sur cette question, en effet il faut s'interroger sur la présence de ce poisson sur le canal évacuateur. A ma connaissance et compte-tenu des constats effectués lors des contrôles sur ce cours d'eau, la tanche y est peu voire pas présente. Vous ne vous trompez pas en disant que c'est un poisson craintif et difficile à pêcher mais je compléterai en disant qu'il s'agit d'une espèce qui ne trouve pas sa place dans les milieux dynamiques. Vous allez peut-être être surpris de ce qualificatif mais la gestion de l'eau sur ce canal, à l'initiative du syndicat des marais mouillés, est des plus violentes en périodes hivernale et printanière. Il n'est pas rare de constater un courant très important en direction de la baie de l'Aiguillon qui a pour effet de faire dévaler les espèces les moins aptes à lutter contre ce phénomène. D'où je pense la raréfaction de la tanche qui n'a pas survécu à ce contexte difficile pour un cyprinidé d'eau lente.

Bon mais quel est le plan B ? Où trouver des tanches sur la proximité de la Rochelle ?

Malgré tout et heureusement la tanche est encore bien présente sur le nord de notre département de Charente-Maritime. Vous trouverez des populations intéressantes sur le canal de Marans-La Rochelle où nous pouvons nous réjouir et au passage, merci aux techniciennes et aux techniciens du Conseil Départemental qui œuvrent pour une gestion rationnelle de l'eau sur les 21 km de ce canal. Vous trouverez les effectifs les plus intéressants sur le bief sud du canal entre les écluses d'Andilly et Rompsay, un linéaire d'environ 14 km.

Pour la technique, René nous dit qu’il pêche au Feeder.

Il me semble qu'une pêche au flotteur, à la graine, avec une préférence pour le blé dont la brème est moins friande sélectionnera vos captures et devrait vous permettre d'atteindre plus facilement votre cible.

L’animation promise hier

Chaque mardi matin du 12 juillet au 16 août, les Pêcheurs Angériens organisent des animations-découverte pêche au coup pour les jeunes à partir de 8 ans, devant la maison de la pêche, 52 quai de Bernouët de 9 h 30 à 11 h 30. Inscriptions/réservations obligatoires au 06 77 20 20 75 dernier délai le samedi précédant le mardi choisi. Tarif : 5 € pour les non pêcheurs et 2 € pour les possesseurs de la carte de pêche.