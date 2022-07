A chaque poisson, sa zone de prédilection dans la rivière

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente Maritime s'intéresse cette semaine sur France Bleu la Rochelle à la "zonation du poisson.

Bruno Garcia : Je ne vais pas vous parler d’horodateur et de zone à stationnement réglementé. Je vais aborder la position du poisson en fonction des zones. Une brème n’a rien à faire dans un torrent de montagne et une truite n’aura pas sa place dans un canal du marais. Cette chronique est consécutive à la remarque d’un pêcheur qui lors d’un contrôle cette semaine me disait : « on ne prend pas de gardons mais uniquement des brèmes dans la plupart des canaux du marais, il faudrait en déverser ».

Alors que lui avez-vous répondu ?

Chaque espèce a sa zone de prédilection en fonction de ses exigences biologiques. C’est comme pour les invertébrés, vous savez ces petites bêtes, ces larves que l’on trouve dans les cours d’eau. En fonction de l’animal aquatique présent vous pouvez définir le type de cours d’eau. Si vous trouvez un chironome, une larve de moustique vous êtes plutôt dans un contexte dégradé, si vous trouvez un plécoptère vous vous situez sur un cours d’eau dynamique et oxygéné.

Ce qui signifie que s’il n’y a pas de gardons sur ce canal de marais c’est tout simplement que les conditions ne sont pas réunies pour qu’ils s’y trouvent bien ?

C’est précisément ça ! J’ai expliqué à ce pêcheur que l’absence de gardons pouvait s’expliquer compte – tenu de la qualité de ce cours d’eau. On distingue donc différentes zones pour différents poissons, répartis en fonction de la qualité du cours d’eau ? Chaque espèce a des besoins précis, différents critères sont à retenir comme la température, le courant, les sédiments, la végétation, les ressources alimentaires, etc. Pour être synthétique on va parler de quatre zones distinctes sur un cours d’eau.

On débute par la rivière, la source, l’amont…

L’occasion de revoir le vocabulaire pour l’amont par exemple. Un moyen mémo technique, l’amont comme montagne, la partie haute du cours d’eau. L’aval comme vallée, la partie basse du cours d’eau. L’occasion aussi de définir les différentes rives. Vous vous positionnez la source dans le dos, l’amont dans le dos donc, sur la main droite c’est la rive droite, sur la main gauche c’est la rive gauche.

Alors ces quatre zones ?

Sur l’amont la zone à truites, un faciès dynamique et oxygéné. Vous imaginez un torrent de montagne. Vous pouvez aussi y trouver des chabots petit poisson indicateur de cette zone. Ensuite viens la zone à ombres, un peu plus lente mais avec un courant bien marqué quand même. Cette dernière précède la zone à barbeaux, un contexte où il y a moins de courant où se situent également brochets et gardons et l’on termine sur la zone à brème et à sandres où pratiquait ce pêcheur. Des espèces moins exigeantes qui se contentent d’eaux stagnantes et peu oxygénées. En résumé les gardons un peu plus exigeants que les brèmes n’ont rien à faire sur cette partie du cours d’eau. En déverser ne servirait à rien.

