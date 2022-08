Les mulets dans les ports

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime s'est intéressé aujourd'hui sur France Bleu la Rochelle à un poisson qui ne fait pourtant pas parti des chouchous des pêcheurs ; Alors pourquoi le mulet ?

Bruno Garcia : j’ai une pensée pour les gens qui sont en vacances et qui s’interrogent sur leur programme d’activités. Quand vous avez épuisé toutes les idées d’excursions, que les enfants ne tiennent plus en place, que les conditions météo ne sont pas une incitation à aller à la plage et bien c’est l’occasion d’aller traquer ce poisson. C’est une pêche facile qui ne demande que très peu de préparations et qui s’adresse surtout à toute la famille.

Il est concentré dans les ports ce mulet ?

La distribution est différente en fonction des espèces mais il y en a partout même en eau douce. J’ai choisi les ports tout simplement parce que c’est là que les populations sont les plus importantes et c’est là que la pêche sera la plus facile. Attention quand même il y a des précautions à prendre ! La pêche n’est que tolérée dans les ports. Vous devrez faire profil bas lorsque l’on demandera de bouger pour laisser la place à un bateau qui vient s’amarrer, ne pas gêner le passage des promeneurs, en résumé imaginer que si vous ne respectez pas toutes ces règles de courtoisie vous vous exposez définitivement à ne plus pouvoir tremper votre ligne sur un site où le potentiel poisson est très important.

Pourquoi plus de mulets dans les ports ?

C’est un poisson qui est opportuniste pour se nourrir, tous les menus lui conviennent. Son alimentation est composée de larves, de vers, d’algues qu’il prélève en fouillant dans la vase ou sur les coques de bateaux et quand je vous parle de vase et de coques de bateaux vous pouvez facilement en déduire que les ports sont pour lui un lieu idéal.

Vous aviez une petite allusion pour les vacanciers, je suis en vacances, j’écoute la chronique pêche, ça me donne envie de pêcher mais je n’ai aucun matériel à disposition. Acheter une canne et tous les petits matériels nécessaires ça peut être dissuasif quand même ?

Ca vous coûtera pas plus cher qu’une visite guidée ! Pas besoin de matériels haut de gamme pour pêcher le mulet. Vous trouvez dans le commerce pour 10 euros par personne : une canne télescopique entre 3 et 4 mètres, une ligne toute montée en 14 ou 16 centièmes avec un hameçon n° 14 ou 16 et un flotteur entre 0,5 et 1 gramme.

Il va falloir y rajouter ce que l’on met au bout de l’hameçon

Que l’on soit en vacances ou chez soi ce n’est pas une difficulté de trouver du pain. Du pain dur pour l’amorçage et de la mie de pain fraîche pour mettre au bout de l’hameçon. Faute de mie de pain fraîche vous vous procurez chez les détaillants d’articles de pêche du pain « spécial pêche », il a l’avantage de mieux tenir sur l’hameçon. Le pain dur vous allez le laisser détremper pendant une heure dans l’eau pour ensuite bien l’essorer et l’émietter le plus fin possible. C’est cette préparation que vous allez disperser autour de votre ligne toutes les 4 à 5 minutes. Quand le poisson est bien présent n’hésitez pas à augmenter la fréquence. Dernier point la profondeur, par temps ensoleillé les mulets se rapprocheront de la surface, par temps couvert vous les trouverez plus près du fond.

Une manifestation ?

Oui sur la commune de Chaniers : Eau fil des bacs de 10 h à 17 h. Il vous sera proposé canoë kayak, paddle, navigation de modèles réduits télécommandés et initiation pêche. Voilà de quoi bien occuper votre dimanche.