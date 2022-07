Sortir de l'eau un gros poisson comme le silure

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente Maritime répond aux questions des auditeurs de France Bleu la Rochelle.

Franck qui ne nous a pas précisé où était son domicile : "Je ne recherche pas particulièrement le silure mais j'ai eu plusieurs grosses surprises en pêchant le carnassier. M'étant fait cassé à plusieurs reprises par ces gros poissons dans les canaux, j'aimerais savoir s'il était autorisé de me servir d'une gaffe afin de les hisser sur la berge. Ce n'est pas que je veuille tuer ces poissons, mais je souhaite uniquement me faciliter la tâche pour les sortir de l'eau après les avoir gaffés par la mâchoire inférieure".

Bruno Garcia : Le silure ! Le géant de nos eaux douces ! difficile de hisser ces énormes poissons de l’eau pour prendre la photo. Cette fameuse photo qui je le répète incite à remettre le poisson à l’eau. Et oui s’il y a quelques décennies on ramenait le poisson à la maison pour le montrer à la famille et aux copains, aujourd’hui tout le monde est doté d’un téléphone qui prend des photos et cette photo suffit pour prouver que la prise est bien réelle.

On connaît les pêcheurs ! On sait pour vous plagier que le plus gros de la croissance du poisson se fait hors de l’eau et non dans l’eau. Dès que le poisson est dans l’épuisette il prend quelques centimètres et quelques centaines de grammes. Alors cette gaffe ?

L'utilisation de la gaffe est soumise à quelques restrictions et notamment en fonction des cours d'eau. Elle est proscrite sur les cours d'eau classés à "saumon". Pour ce qui est des canaux, ils ne profitent pas de cette classification. Attention malgré tout sur le fleuve Charente, dans sa traversée du département de la Charente ce même fleuve est classé "à saumon", vous ne pourrez donc pas y recourir pour sortir le poisson de l'eau. En Charente-Maritime, cette interdiction est seulement prévue sur la rivière La Dronne (sous - affluent du fleuve la Dordogne) en aval du pont de la D 730 sur la commune de Saint - Aigulin.

On a une autre question, celle de René de la Rochelle. Il nous demande pourquoi il prenait beaucoup de rotengles l’hiver et le printemps derniers et actuellement sur les mêmes zones, impossible d’en capturer un. Ont-ils disparu ou ont-ils migré ?

Le rotengle, le cousin du gardon on les distingue grâce à deux critères physiques très visibles et particulièrement importants pour les pêcher. L’alignement de la nageoire ventrale par rapport à la dorsale, décalé chez le rotengle et sur un même aplomb chez le gardon. Et surtout, chez le rotengle une lèvre inférieure plus longue que la lèvre supérieure. Ce qui est caractéristique des poissons qui se nourrissent en surface. Certains me diront il y a aussi la couleur des nageoires. Jamais la couleur est un critère de distinction des espèces ! Le poisson est mimétique et en fonction de l’habitat dans lequel il se trouve, sa couleur évoluera.

Elle est peut-être là l’explication, la réponse à René, cette alimentation en surface ?

Elle est précisément là ! Tous les cyprinidés, gardons, brèmes, tanches, carpes, rotengles sont des espèces omnivores, qui vont aussi bien s’adapter à une nourriture carnée que végétale. En hiver et au printemps peu d’insectes en surface, les opportunités alimentaires se trouvent au fond avec des vers, des larves, des débris de végétaux, etc. A cette saison les mouches, moucherons, libellules ne manquent pas et le rotengle va préférer ces proies de surface faciles à capturer grâce à la forme, à la morphologie de sa bouche. C’est précisément le même raisonnement pour le Black-bass que l’on va rechercher au fond en hiver et dans la couche supérieure en été avec des leurres de surface. Observez la bouche du Black-bass et vous constaterez q