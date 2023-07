Le Black-bass, un poisson en danger en Charente-Maritime ?

Les questions des auditeurs pêcheurs de France Bleu la Rochelle vont porter aujourd'hui sur un poisson en difficulté en Charente-Maritime : Le Black-bass ; Mais pourquoi ? Réponse du Mr Pêche de France Bleu, Bruno Garcia

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime répond aux questions des auditeurs de France Bleu la Rochelle aujourd'hui, Anthony qui habite La Rochelle depuis quelques mois et qui vient d’apprendre que le nord du département de Charente - maritime était riche en Black-bass. Il lui a été déconseillé de pêcher ce poisson actuellement compte-tenu de sa période de reproduction. Il demande à quel moment cette pêche pourra reprendre. Vous nous expliquez à qui l’on s’adresse ?

Bruno Garcia : Allons y pour le Black-bass alors ! Je ne connais pas Anthony. C’est encore une fois un cadeau des Américains mais cette fois contrairement au poisson – chat ou à l’écrevisse de Louisiane c’est un poisson qui a pris une grande place pour les pêcheurs en France et notamment chez nos jeunes générations. Il s’est non seulement bien adapté dans l’hexagone mais, et je vous en parlerai tout à l’heure, il est aujourd’hui pour lutter contre certaines espèces nuisibles, d’une utilité non négligeable.

Sa carte d’identité

Il y a un élément physique caractéristique du Black - Bass, c’est sa grande bouche, d’ailleurs l’espèce présente dans nos eaux s’appelle le BBG. Sa pêche est tellement appréciée qu’il est aujourd’hui présent comme je vous le disais dans toute la France mais pratiquement partout dans le monde. C’est un carnassier de taille moyenne qui peut atteindre chez nous un poids de trois à quatre kilogs. Le black a un profil de tueur, une silhouette massive il pourrait passer pour une brute épaisse, mais ce n’est pas vraiment le cas, il ne faut pas se fier aux apparences.

Avant de le pêcher et pour répondre à Anthony, parlez - nous de sa reproduction,.

Elle est très particulière, dans le sens où elle a lieu à l’intérieur d’un nid qui est confectionné par le mâle et qui peut faire jusqu’à un mètre de diamètre. A l’aide de sa nageoire caudale, il va aménager le fond du cours d’eau pour que la femelle y dépose les ovules, qu’il viendra alors féconder. Et, il prendra, (toujours le mâle) en charge la protection et l’éducation des alevins, jusqu’à ce qu’ils soient autonomes. Ce qui permet d’obtenir un maximum de réussite en terme de survie pour les alevins mais, par contre, ce réflexe de protection rend les géniteurs très vulnérables. Ils sautent sur tout ce qui passe à proximité du nid et des pêcheurs peu scrupuleux en profitent pour remplir les musettes.

Voilà pourquoi il a été déconseillé à Anthony de le pêcher actuellement . Ce n’est donc pas le poisson du mois de juillet le black - Bass ? Il profite d’une période de fermeture ce poisson ?

En Charente – Maritime sa reproduction s’est achevée il y a quelques semaines et d’un point de vue « éthique » vous pouvez reprendre sa pêche. C’est en effet, un poisson dont l’activité est intense actuellement, un chasseur dont l’activité atteint son apogée pendant l’été, la pêche sportive du mois, riche en sensations d’ailleurs, lorsque l’on connaît ses capacités physiques. Et pour répondre à votre 2 ème question Jean-Luc, non il n’y a pas de période de fermeture pour le Black-bass mais beaucoup de secteurs sur le département où il est imposé une obligation de les relâcher. Une façon comme une autre de le protéger et de ne pas limiter les techniques utilisées par les pêcheurs de carnassiers qui recherchent le brochet, le sandre ou la perche et qui se verraient pénaliser par cette interdiction. La difficulté lorsque vous êtes gestionnaire de la satisfaction des pêcheurs c’est d’essayer de faire plaisir à tout le monde.

Vous nous parliez de l’utilité non négligeable de ce Black-bass

C’est un redoutable prédateur pour les alevins de poissons –chats, un poisson d’une grande utilité pour réguler cette espèce invasive. Nous avons expérimenté sur quelques plans d’eau où les populations de poissons – chats étaient un véritable fléau, une introduction de Black-Bass géniteurs. Très vite nous avons pu constater la régression de cette espèce indésirable et particulièrement des alevins. Et très logiquement si les alevins disparaissent, la relève n’est pas assurée, pas de pérennité et l’espèce, à terme, disparaît.