Le canal de l'UNIMA ; Comment pêcher "dans les clous" le long des canaux ?

Existe t-il une réglementation particulière pour pêcher à proximité des ouvrages qui régule les canaux ? Réponse du Mr pêche de France Bleu

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime répond aux questions des auditeurs de France Bleu aujourd'hui, Marcel de Saint Bris des Bois est allé pêcher sur le canal de l’UNIMA à Saint Hyppolite. Il nous dit : « j’ai hésité à m’installer près des ouvrages ne sachant pas s’il existait une distance à respecter. Pouvez-vous me dire s’il existe une interdiction de pêcher, à 4 lignes ou à une seule ? Si oui sur quelle distance. »

Bruno Garcia : Le canal de l’UNIMA ! UNIMA c’est l’union des marais de Charente-Maritime. Pour faire simple je vais dire que c’est un établissement public administratif local rattaché à la fonction publique territoriale. Des structures agricoles locales, des institutions comme le Conseil Départemental lui ont confié la gestion, l’aménagement, l’entretien des rivières, des marais, etc. Ce qui est rigolo c’est que quel que soit l’endroit où se trouve le pêcheur c’est toujours le canal de l’UNIMA.

Expliquez – vous !

Les canaux « UNIMA » il y en a des dizaines de km sur le département mais chacun d’eux porte un nom précis qui permet de l’identifier, de savoir de quel canal on parle. Alors c’est vrai que Marcel qui nous parle de Saint Hippolyte est sur un canal de l’UNIMA mais son nom c’est le canal de l’amenée qui sur la partie amont, sur Saint Savinien, s’appelle le Moussard. Vous avez sur le secteur de Loire les Marais le canal des daurades, le Saint Louis, le canal de Ludène, celui des Parpaings. En remontant plus au nord vous avez le canal d’Agère. Bon je vais m’arrêter là et l’on va se concentrer sur la question de Marcel et donc sur le canal d’Amenée géré par l’UNIMA où a eu lieu dimanche dernier une compétition de haut niveau, une qualification pour le niveau national.

J’avais l’impression que vous l’aviez oublié Marcel !

Pas du tout mais il me paraissait important de présenter le décor. Donc les ouvrages ! La réglementation prévoit en effet quelques restrictions par rapport aux ouvrages. Précisons dans le domaine de la pêche qu’un pont, routier par exemple, n’est pas considéré un ouvrage.

Il me semblait pourtant que la pêche à partir des ponts était interdite ?

On sort du Code de l’Environnement et de la pêche par conséquent. C’est le code de la route pour des raisons de sécurité évidente qui interdit la pêche à partir des ponts sur les routes nationales et départementales.

Alors revenons à la pêche et donc au Code de l’Environnement

C’est l’article R 436 – 71 du Code de l’environnement qui prévoit quelques restrictions par rapport aux ouvrages mais attention on raisonnera uniquement par rapport aux ouvrages qui ont un rôle hydraulique, ceux qui ont la vocation de réguler les niveaux d’eau, les vannages à crémaillère, les écluses, etc. Alors que dit le texte officiel ? toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne et concernant la pêche aux engins et aux filets elle est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse. Plus simplement Marcel en l’absence de réserve de pêche, sur les 50 m en aval des ouvrages hydrauliques 1 seule ligne et pas d’engins dans les 200 mètres.

Une 2 ème question de Michel qui pêche sur la Sèvre Niortaise sur le secteur de Marans. On lui a dit que sur la rivière du Moulin des Marais il existait une zone de vitesse pour les bateaux. Dans un premier temps Bruno qu’est - ce qu’une zone de vitesse ?

C’est une partie, un segment de cours d’eau où la vitesse des embarcations n’est pas limitée. Alors encore une fois méfiez-vous de la rumeur ! La rivière du Moulin des marais est une dérivation de la Sèvre Niortaise où les limitations de vitesse sont les mêmes que sur l’intégralité du bief du Carreau d’or.

Le Bief du Carreau d’or ?

C’est l’intégralité des cours de la Sèvre – Niortaise en Charente-Maritime qui s’étend de Marans jusqu’à Bazoin. Bazoin c’est la limite entre les 3 départements : 17, 85 et 79. Sur l’intégralité de ce linéaire la vitesse est limitée à 10 km/h à l’exception de la zone portuaire de Marans où c’est 5 km/h.